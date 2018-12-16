Турция продолжает оказывать помощь мусульманам Филиппин. По линии турецкого Фонда защиты прав и свобод человека и гуманитарной помощи в автономном районе Минданао построены два дома для сирот, школа, мечеть и столовая, а также вырыт колодец.

Как пишет «Анадолу», большая часть работ проведена в городе Котабато. Вместе с тем, начальная школа открыта в городе Талаян.

В церемониях сдачи к эксплуатацию объектов принимали участие заместитель главы İHH Саит Демир, представитель İHH в Моро Омер Кесмен, лидер Исламского фронта освобождения моро (ИФОМ) Хаджи Мурад Ибрагим, глава Агентства по вопросам развития Бангсаморо Мухаммед Шуайиб Якуп, представители общественности.

Демир сообщил, что İHH оказывает гуманитарную помощь по всему миру, в том числе мусульманам народности мусульман моро.

Лидер Исламского фронта освобождения моро, в свою очередь, выразил надежду на сохранение дружественных отношений с Турцией.

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