Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи подписал закон, запрещающий использовать диких и экзотических животных в цирковых представлениях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Мерфи заявил, что гордится тем, что в Нью-Джерси «не позволят эксплуатировать и жестоко обращаться с животными». «Место животных в их естественной среде обитания или заповедниках, но не на представлениях, где их безопасность и безопасность окружающих находится под угрозой», — добавил губернатор.

«Слишком долго дикие животные, используемые в цирках, терпели жестокие дрессировки, постоянное заключение и лишение всего, что для них естественно», — заявил представитель Общества защиты животных США в Нью-Джерси Брайан Хакетт.

Подписанный Мерфи «закон Ноуси» получил название в честь 36-летнего африканского слона, который страдает артритом из-за жестокого обращения в передвижном цирке. Сейчас Ноуси содержат в заповеднике штата Теннесси.

Запрет на использование слонов в цирках и иных представлениях действует в Иллинойсе и Нью-Йорке, однако Нью-Джерси стал первым американским штатом, где запрет распространили на всех диких животных.

В ноябре зоозащитники провели акцию на крыше цирка на Цветном бульваре. Они зажгли файеры и вывесили десятиметровый баннер с надписью «Животные не рабы». Зоозащитники потребовали, чтобы в России законодательно запретили использовать животных в цирках. Акцию провели после того, как в российских городах произошло несколько инцидентовс участием цирковых животных.

Minval.az