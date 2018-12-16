Соединенные Штаты считают, что строительство газопровода «Северный поток-2» отрицательно повлияет на энергобезопасность Европы и предлагают Германии прислушаться к мнению соседних стран по этому вопросу, сообщил госдепартамент США.

«Мы призываем Германию прислушаться к озабоченностям многих соседей, чья безопасность пострадает от строительства этого трубопровода», — говорится в заявлении госдепа, передает «Интерфакс».

В нем отмечается: «Европарламент 12 декабря принял резолюцию, в которой еще раз говорится о важной роли Украины в европейской сети энергоснабжения, и осуждается поддерживаемый Кремлем политический проект «Северный поток-2».

Госдеп также заявил в привязке к инциденту в Керченском проливе, что США приветствуют недавние шаги Евросоюза и входящих него входящих стран по привлечению России к ответственности, а также решение о продлении экономических санкций против РФ.

«Соединенные Штаты продолжат привлекать Россию к ответственности за ее действия, и будут работать с европейскими партнерами и союзниками по формированию единого фронта против кремлевской агрессии», — подчеркнул госдеп.

Minval.az