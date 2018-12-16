Международная коалиция во главе с США нанесла удар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии. Там якобы находился командный пункт террористов, сообщает ТАСС.

В Пентагоне отметили, что очередной этап операции «Непоколебимая решимость», которую Соединенные Штаты вместе с другими странами проводит в Ираке и САР, увенчался успехом.

«Нам удалось уничтожить объект, в котором находились более 16 вооруженных до зубов боевиков ДАИШ.

В последнее время террористы активно используют больницы и религиозные места для ведения боевых действий», — говорится в сообщении, распространенном коалицией.

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