Вашингтон оценил как «исторический» церковный объединительный собор в Украине.

«Поздравляем Украину с сегодняшним историческим собором и созданием поместной независимой Украинской православной церкви (УПЦ)», — сказано в сообщении посольства США в Киеве.

Американская дипломатия также поздравила митрополита Епифания, бывшего епископа Киевского патриархата. Именно он возглавит церковь, которая не будет в подчинении у Московского патриархата.

Дипмиссия подчеркнула, что приветствует право украинцев «самостоятельно выбирать, как исповедовать свою религию».

Minval.az