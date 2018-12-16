Свыше 260 человек погибли в текущем году при попытке нелегально перебраться на территорию США через границу этой страны с Мексикой. Об этом сообщила в субботу телекомпания ABC со ссылкой на попавший в ее распоряжение правительственный доклад США.

Как в нем отмечается, большинство из тех, кто погиб при попытке перехода и был идентифицирован американскими пограничниками, являлись гражданами Мексики — более 110 человек. Большинство нелегальных мигрантов погибают из-за сильной жары, говорится в документе. Как минимум 50 человек из погибших в текущем году утонули при попытке перебраться вплавь через реки, местами протекающие вдоль границы двух стран.

Как отмечает АВС, число погибших при нелегальном пересечении американо-мексиканской границы в этом году снизилось. Так, к примеру, в 2016 году эта цифра, по данным Таможенно-пограничной службы США, составляла 329 человек. Одной из последних смертей в текущем году стала гибель семилетней девочки из Гватемалы, которая скончалась спустя несколько часов после задержания американскими пограничниками за попытку незаконно пересечь границу вместе со своим отцом.

На территории Мексики находятся порядка 9,5 тыс. выходцев из Центральной Америки, стремящихся получить в США убежище. Около 500 из них 25 ноября предприняли попытку прорваться из города Тихуана в Сан-Диего (штат Калифорния). Чтобы остановить их, американские власти применили слезоточивый газ.

Как утверждает президент США Дональд Трамп, среди мигрантов, скопившихся на границе, оказались сотни преступников. Он распорядился отправить на помощь пограничникам 5,2 тыс. военнослужащих, чтобы воспрепятствовать возможному массовому переходу мигрантов на территорию США. Трамп убежден в том, что нелегалов, которых в США насчитывается около 11 млн человек, следует выявлять и депортировать.

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