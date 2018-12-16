Проект нового здания этнографического музея в Будапеште получил звание лучшего архитектурного проекта года по версии международной премии в области недвижимости International Property Awards, сообщается на официальном сайте организации.

Кроме музея в Будапеште на победу в этой номинации претендовали более 1,7 тысяч проектов из 115 стран.

Жюри премии оценило работу венгерской архитектурной студии, спроектировавшей музей, и отметило динамичный, но простой дизайн, гармонично сочетающийся с природой парка, в котором будет находиться здание. Дополнительным плюсом стал тот факт, что строение на 60% будет находиться ниже уровня земли, что позволит еще больше адаптировать его к окружающей среде.

Напомним, что строительство нового этнографического музея в Будапеште и реорганизация парка, где он находится, начались в прошлом году.

Minval.az