Анкара сомневается, что США могут отказаться от поставок истребителей F-35 в Турцию, если страна купит российскую противоракетную систему.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил журналистам в кулуарах Дохийского форума советник президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы не только покупатель, мы часть этого проекта, к которому имеют отношение ряд других стран и с которым связано много вопросов, поэтому не так легко отказаться от поставок этих истребителей в Турцию», — сказал Калын.

Он уверен, что вопрос будет решен к тому времени, когда истребители подготовят к поставке.

Турция намерена приобрести не менее ста F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году.

Как сообщал в конце октября министр обороны Турции Хулуси Акар, в марте 2019 года США передадут Турции еще два истребителя F-35. Ранее на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрте в штате Техас прошла церемония передачи первых двух F-35 Турции. Как заявил представитель секретариата оборонной промышленности Турции, переданные Анкаре самолеты F-35 останутся в США до ноября 2019 года для обучения турецких пилотов.

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