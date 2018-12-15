Автомобили концерна Toyota возглавили рейтинг самых надежных машин в мире.

Как передает РИА Новости, соответствующий список опубликовали эксперты американской компании CarMD.

Специалисты проанализировали данные 5,6 миллиона авто, которые были выпущенных за последние 22 года, и отследили количество поломок двигателей по транспортным средствам каждой марки. Выяснилось, что моторы Toyota показали лучший результат и оказались самыми «выносливыми».

Второе место в списке заняли машины Acura, а третье – Hyundai.

В первую пятерку также вошли автомобили Honda и Mitsubishi. Кроме того, эксперты отметили надежность марок Subaru, Buick, Mercedes-Benz, Lexus и Nissan.

Minval.az