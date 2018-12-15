Власти Индии приняли решение об увеличении стоимости входного билета в Тадж-Махал с 50 до 250 рупий для граждан Индии и с 13 до 15 фунтов стерлингов для иностранцев. Это позволит снизить поток туристов к достопримечательности, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, жители Индии составляют большинство посетителей Тадж-Махала, и рост стоимости входного билета будет ощутим для них, ведь средняя дневная зарплата в стране составляет около 270 рупий. При этом цена для иностранных посетителей выросла только на 15%.

«По нашим подсчетам, эта мера позволит сократить число посетителей мавзолея как минимум на 15-20% и принесет доход, который будет направлен на его сохранение», — заявил представитель Археологической службы Индии.

Напомним, что в начале года, пытаясь снизить поток туристов, правительство уже ограничило число посетителей Тадж-Махала сорока тысячами человек в день. До этого число туристов там порой превышало 70 тысяч.

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