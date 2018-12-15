Военно-воздушные силы Турции уничтожили семь террористов на севере Ирака, сообщает Trend.

Согласно сообщению, спецоперация проводилась в районах Зап и Хакурк.

Ранее пресс-секретарь и зампредседателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Махир Унал сказал, что ВС Турции продвигаются на север Ирака, устанавливая контроль над позициями террористической РПК.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Minval.az