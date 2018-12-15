Советник турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Турция намерена координировать действия с Россией и США для избежания любой конфронтации в Сирии. Об этом он сказал в кулуарах Дохийского форума.

«Мы являемся частью международной коалиции против ИГ и поддерживаем борьбу с «Исламским государством», поэтому мы хотим координировать наши усилия, наши военные будут в тесном контакте с американцами, россиянами и другими членами коалиции в Сирии, чтобы точно избежать любой конфронтации», — заявил Калын.

Он также напомнил о существовании механизма по предотвращению конфликтов. По его словам, этот механизм будет реализован.

Кроме того, Калын заявил, что Турция примет все меры для устранения террористической угрозы на своей границе.

Minval.az