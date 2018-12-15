В Брюсселе психически неуравновешенный мужчина, вооруженный саблей, попытался убить полицейских, пришедших его задержать. Один из стражей порядка был вынужден застрелить нападавшего из табельного пистолета, сообщают РИА Новости.

Ранее мужчина угрожал покончить с собой. Полицию вызвали его родители, но даже применение слезоточивого газа не смогло остановить буйного агрессора.

«Полицейские пытались договориться и несколько раз просили мужчину бросить оружие», — рассказали в бельгийской прокуратуре.

Правоохранительные органы не считают инцидент терроризмом.

Minval.az