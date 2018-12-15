Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Бахрейна Шейху Хамаду ибн Исе Аль Халифе.

«Ваше величество! От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Бахрейн.

Убежден, что азербайджано-бахрейнские связи всегда будут развиваться и расширяться в русле дружбы и сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Бахрейна – постоянного мира и благосостояния», — говорится в поздравительном письме, сообщает Report.

Minval.az