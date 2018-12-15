«Безмолвные, неподвижные пять женщин с обнаженной грудью в течение получаса стояли напротив жандармов этим утром на Елисейских полях в Париже», — написала газета в Twitter.

На женщинах — красные кофты нараспашку, их тела и лица покрыты бронзовой краской, следует из видео, размещенного газетой. К капюшону каждой приколота кокарда Марианны (кокарда в цветах французского триколора, символ республики). Как отмечает газета, после акции женщины скрылись.