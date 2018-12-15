Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Днем независимости, сообщает Trend.

«Уважаемый Нурсултан Абишевич!

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю вам и вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня независимости.

Продвигаясь в годы независимости по пути всестороннего и стабильного развития, Казахстан добился значительных успехов в области укрепления государственности, экономического прогресса страны, улучшения благосостояния народа.

Ваша страна играет активную роль и пользуется авторитетом в международных и региональных организациях.

Убежден, что развитие основанных на взаимном доверии и поддержке отношений дружбы и стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном и впредь будет служить интересам наших народов, имеющих общие исторические корни, национальные, духовные ценности.

Уважаемый Нурсултан Абишевич, в столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому народу Казахстана – постоянного благополучия и процветания», — говорится в поздравлении главы государства.

Minval.az