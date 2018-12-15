Согласно рейтингу популярных достопримечательностей, составленному сайтом путешествий Trip Advisor, в этом году наибольшим спросом у туристов пользовался римский (Италия).

На втором месте списка разместились музеи Ватикана. В тройку лидеров вошла также статуя Свободы в Нью-Йорке (США). Четвертое и пятое места заняли французские Лувр и Эйфелева башня.

В топ-10 вошли также Саграда-Фамилия (Испания), мост «Золотые ворота» в Сан-Франциско (США), Стоунхендж (Великобритания), Версальский дворец (Франция) и Гранд-канал в Венеции (Италия).

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