Минобороны ФРГ намерено приобрести новый самолёт Airbus в связи с поломкой лайнера канцлера Ангелы Меркель.

Сообщив об этом немецкое издание Bild напомнила о том, что в конце ноября Меркель пришлось прервать из-за неполадки в самолёте полёт в Аргентину, где проходил саммит G20.

«Было досадно, что канцлер опоздала на саммит. Чтобы впредь подобное не повторилось, мы увеличим численность экипажей и изучим вопрос покупки одного или двух новых самолётов», — заявила министр обороны Урсула фон дер Ляйен.

По информации издания, рассматривается возможность приобретения лайнера A330 или A350, каждый из которых стоит от 200 млн. евро.

Minval.az