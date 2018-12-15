Они провели пресс-конференцию в столице Туниса, в рамках которой заявили о готовности возглавить мирные протесты в этой североафриканской стране.

«Как и «желтые жилеты» во Франции, выдвинувшие 50 требований, мы определили 22 экономических и социальных требования… Мы призываем к мирным протестам и выступаем против анархии и беспорядков», — приводит издание слова Наджиба ад-Дзейри — одного из организаторов движения.

По его словам, эти требования затрагивают вопросы улучшения уровня жизни населения, реформы систем здравоохранения, образования и общественного транспорта, повышения минимального уровня заработных плат и пенсий, ремонт дорог, объектов инфраструктуры, а также привлечение к ответственности коррумпированных чиновников.