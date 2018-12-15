Активисты созданного в Тунисе движения «красные жилеты» выдвинули свои требования к правительству страны, сообщает газета «Аш-Шарк аль-Аусат».

Они провели пресс-конференцию в столице Туниса, в рамках которой заявили о готовности возглавить мирные протесты в этой североафриканской стране.

«Как и «желтые жилеты» во Франции, выдвинувшие 50 требований, мы определили 22 экономических и социальных требования… Мы призываем к мирным протестам и выступаем против анархии и беспорядков», — приводит издание слова Наджиба ад-Дзейри — одного из организаторов движения.

По его словам, эти требования затрагивают вопросы улучшения уровня жизни населения, реформы систем здравоохранения, образования и общественного транспорта, повышения минимального уровня заработных плат и пенсий, ремонт дорог, объектов инфраструктуры, а также привлечение к ответственности коррумпированных чиновников.

Тем временем один из организаторов движения, Рияд Джарад подчеркнул, что «красные жилеты» не имеют отношения к каким-либо политическим партиям или организациям, не получают финансирование от бизнеса.

Джарад признал, что активисты в Тунисе вдохновились опытом протестующих во Франции и решили выдвинуть тунисским властям свои требования, в том числе касающиеся роста цен.

Minval.az