Активисты созданного в Тунисе движения «красные жилеты» выдвинули свои требования к правительству страны, сообщает газета «Аш-Шарк аль-Аусат».
Они провели пресс-конференцию в столице Туниса, в рамках которой заявили о готовности возглавить мирные протесты в этой североафриканской стране.
Тем временем один из организаторов движения, Рияд Джарад подчеркнул, что «красные жилеты» не имеют отношения к каким-либо политическим партиям или организациям, не получают финансирование от бизнеса.
Джарад признал, что активисты в Тунисе вдохновились опытом протестующих во Франции и решили выдвинуть тунисским властям свои требования, в том числе касающиеся роста цен.