«Это одна из наиболее красивых и наиболее значительных находок, сделанных в 2018 году, благодаря ее цветным росписям, скульптурам, а также тому факту, что она обнаружена неразграбленной», — заявил министр.

Аль-Анани пояснил, что возраст гробницы составляет более четырех тысяч лет. Министр добавил, что ученые поднимут из гробницы все артефакты для их дальнейшего изучения.