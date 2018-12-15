Сердце донора, предназначенное для пересадки сердечных клапанов, было забыто на борту самолета авиакомпании Southwest. Как сообщает телекомпания ABC, контейнер с сердцем был доставлен в прошлое воскресенье в международный аэропорт Сиэтла, но не был выгружен. Уже после того, как самолет после технического обслуживания вылетел из Сиэтла и взял курс на Даллас (штат Техас), технические службы спохватились и сообщили пилоту о том, что жизненно важный груз остался на борту.

«Мы приняли решение вернуть самолет в Сиэтл с тем, чтобы груз был доставлен по назначению в пределах того времени, которое отвел на транспортировку заказчик», — сообщила авиакомпания.

По данным телекомпании ABC, сердце, предназначенное для пересадки, в итоге было доставлено в клинику вовремя. Как пояснила представитель некоммерческой организации Sierra Donor Services Диана Сантана, для пересадки предназначались сердечные клапаны, которые необходимо предварительно подготовить для операции, и на это требуется время.

В соответствии с законодательством США, транспортировка органов, предназначенных для трансплантации, должна осуществляться в специальных контейнерах с контролируемой температурой. Перед отправкой по крайней мере два специалиста должны осуществить проверку сопроводительных документов с указанием номера контейнера, а также типа крови донора, наличия или отсутствия болезнетворных микроорганизмов.

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