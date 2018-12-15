Исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома назначен директор административно-бюджетного управления Мик Малвейни.

Это решение принял президент США Дональд Трамп, который, по данным СМИ, также рассматривал на эту должность своего зятя советника Джареда Кушнера.

Трамп напомнил, что уходящий в отставку Джон Келли продолжит исполнять обязанности главы аппарата до конца года.

«Я рад объявить, что Мик Малвейни, директор административно-бюджетного управления, будет назначен исполняющим обязанности главы аппарата Белого дома вместо генерала Джона Келли, который отлично служил нашей стране. Мик проделал выдающуюся работу в администрации», — написал Трамп в Twitter.

Он также назвал Келли большим патриотом и поблагодарил за службу, передает Росбалт.

Ранее издание The Huffington Post сообщало, что в число кандидатов на должность руководителя аппарата Белого дома вошел Джаред Кушнер — муж дочери президента Иванки Трамп.

Minval.az