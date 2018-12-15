Гран-при Азербайджана «Формула 1» стало вторым самым лучшим соревнованием чемпионата мира 2018 года.

В опросе на официальном сайте «Формулы 1» с участием более 16 тыс. болельщиков, этап, организованный Бакинским городским кольцом, набрал 13% голосов. Первое место с 30% голосов заняло Гран-при США, передает Report.

Гран-при Великобритании заняло 3-е место (9%), Гран-при Германии – 4-е место (8%), Гран-при Австрии – 5-е место (6%).

В Гран-при Азербайджана в 2018 году первым финишировал пилот команды «Мерседес» Луис Хемильтон. Британский пилот в итоге стал победителем сезона.

Отметим, что 21-этапный чемпионат мира по «Формуле 1» в 2019 году стартует в Австралии на трассе «Альберт Парк» и состоится 15-17 марта. Занимающее в календаре 4-е место Гран-при Азербайджана состоится 26-28 апреля.

Minval.az