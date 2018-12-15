Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились в Бакинском Экспо-центре с выставкой, посвященной 90-летнему юбилею народного художника Азербайджана и СССР, Героя Социалистического труда, лауреата государственных премий, всемирно известного художника Таира Салахова.

В экспозиции выставки представлены около 80 ковров, до 40 произведений живописи, а также около 350 фотографий, отобранных из личной коллекции Таира Салахова, фондов Национального музея искусств Азербайджана, Азербайджанского музея ковра и Государственной картинной галереи Азербайджана. В экспозиции, площадь которой составляет четыре тысячи квадратных метров, экспонируются произведения, отражающие все этапы творчества художника. На фотографиях запечатлены встречи Таира Салахова с известными деятелями науки, искусства и государственными деятелями мира, интересные моменты его жизни.

Великий лидер Гейдар Алиев поддерживал личные отношения с Таиром Салаховым, дружил с ним. Таир Салахов, многогранное творчество, плодотворная общественная деятельность которого высоко оценены народом и государством, был удостоен высших наград Азербайджанской Республики – в 1998 году ордена «Истиглал», в 2008 году – ордена «Гейдар Алиев», в 2015 году — премии Гейдара Алиева, а в нынешнем году — ордена «Эмек» первой степени. Соответствующим Распоряжением Президента Азербайджана 80-летний юбилей художника был отмечен на государственном уровне, в Ичеришехер начал действовать его дом-музей. Кроме того, гениальный мастер кисти удостоен многочисленных международных наград, что служит ярким проявлением уважения к его искусству.

Великий мастер и известный общественный деятель нашего времени Таир Салахов как выдающийся представитель современной школы живописи своим многолетним плодотворным и неподражаемым творчеством вписал новые страницы в летопись нашей богатой культуры. Своими произведениями, навсегда занявшими достойное место в золотом фонде сокровищницы нашего национального искусства, он также принес большую славу азербайджанскому изобразительному искусству в мире. Выдающийся мастер является одним из основоположников «сурового стиля». В созданных им в этом стиле произведениях через человеческую судьбу самыми тонкими оттенками красок нашли отражение его взгляды на мир, жизнь и философские мысли. Таир Салахов также синтезировал многовековые традиции азербайджанского искусства с достижениями европейской школы живописи. Его восхитительные картины, отличающиеся разнообразием тем, формы, жанра и эстетическим совершенством, прививают гуманистические мысли во имя важнейших человеческих ценностей и высших целей.

Таир Салахов справедливо считается живым классиком изобразительного искусства и одним из основоположников целого стиля. Его работы входят в сокровищницу мировой культуры, золотой фонд изобразительного искусства ХХ и ХХI веков. А восхитительное портретное творчество великого мастера всегда с одобрением воспринималось любителями искусства. В цикле своих исполненных любви к Родине картин, пейзажей и натюрмортов он смог отразить имеющее глубокий смысл гармоничное духовное единство человека с природой. Произведения Таира Салахова, составляющие целый этап в развитии азербайджанской живописи, сегодня украшают известные музеи, знаменитые галереи мира и хранятся в частных коллекциях. А его персональные выставки, которые становятся важным культурным событием, играют большую роль в пропаганде азербайджанской культуры в зарубежных странах. Он также известен как большой мастер, прекрасный педагог. Великий художник многое сделал для развития национальной живописи. В этом смысле заслуживают одобрения его заслуги в области подготовки молодых мастеров пера.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева еще раз поздравили всемирно известного художника Таира Салахова с 90-летним юбилеем, пожелали ему новых успехов.

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