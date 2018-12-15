Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в специальном заявлении выразил сожаление продолжением косовскими властями шагов к созданию национальной армии.

В Косово в пятницу объявлено о принятии трех законов, инициирующих процесс преобразования Сил безопасности Косово (СБК) в армию.

«Я сожалею, что это решение было принято вопреки обеспокоенностям, выраженным НАТО. Хотя действительно Косову в принципе надлежит принимать решение о трансформации СБК, мы ясно указали, что был выбран плохой момент», — говорится в заявлении генсека НАТО, распространенном в Брюсселе пресс-службой Североатлантического альянса.

В документе отмечается, что НАТО поддерживает развитие СБК в рамках их нынешнего мандата.

«С изменением этого мандата Североатлантический совет будет отныне вынужден пересмотреть уровень своих обязательств в отношении СБК», — заявил Й.Столтенберг.

Обеспечивая действия сил KFOR, НАТО остается приверженной созданию в Косово надежной и безопасной среды и стабильности на Западных Балканах в широком плане, отмечается в коммюнике генсека альянса. Он указывает на то, что все стороны должны следить за тем, чтобы принятое Приштиной решение не усилило еще больше напряженность в регионе.

«Все ответственные политические игроки в регионе должны сконцентрировать свое внимание на прогрессе реформ и диалоге. Я снова призываю Приштину и Белград сохранять спокойствие и воздерживаться от любых заявлений или действий, способных повлечь эскалацию. НАТО продолжает поддерживать начатый под эгидой Европейского союза между Белградом и Приштиной диалог, который является единственным надежным политическим решением для региона», — подчеркнул Й.Столтенберг.

Minval.az