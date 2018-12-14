Полузащитник молодежной сборной Азербайджана по футболу (U-21) Ровлан Мурадов остался без клуба, покинув агдамский «Карабах».

Как удалось выяснить изданию «Азериспорт», причиной стало нарушение дисциплины со стороны игрока. Так, Мурадов, выступающий во второй команде «Карабаха», в ходе тренировки высказался нелицеприятным образом в адрес главного тренера Борче Христова, полагая, что тот его не слышат. Но рулевой «Карабаха-2» услышал эти слова и сообщил об этом руководству клуба. В результате, Мурадова изгнали из команды.

Minval.az