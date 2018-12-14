Ресторан «Прага» в центре Москвы Тельмана Исмаилова подешевел до 1,98 млрд рублей, следует из документов Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно материалам, ООО «Прага-АСТ» (контролируется Тельманом Исмаиловом) в рамках собственного банкротства выставляет на торги имущество, находящееся в залоге у «БМ-Банка». В частности, речь идет о ресторане «Прага», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Арбат.

Ранее стоимость лота была определена в 2,2 млрд рублей, однако сейчас составляет 1,98 млрд рублей.

Заявки на участие в публичных торгах принимаются до 24 декабря.

Minval.az