14 декабря министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии командного пункта управления одного из главных управлений министерства.

Как сообщает МО АР, министр обороны был проинформирован о предназначении и деятельности военного объекта. Было сообщено, что командный пункт осуществляет деятельность по оперативному управлению подчиненными подразделениями и подготовке докладов вышестоящему командованию для принятия решения.

Все служебные и административные помещения пункта управления оснащены новым техническим оборудованием, мебелью и имеют линии коммуникации. На территории объекта проведены работы по благоустройству, посажены деревья и цветочные кусты, проложено асфальтовое покрытие. Здание имеет централизованную отопительную систему, электричество, водо- и газоснабжение.

Министр обороны еще раз напомнив, что вопрос обеспечения беспрерывного, стабильного, оперативного и скрытого управления подразделениями постоянно находится в центре внимания, дал соответствующие указания в связи с расширением возможностей командного пункта управления.

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