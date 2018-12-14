«Азербайджан твердо верит в благополучное будущее черноморского региона и не сомневается, что это будущее будет строиться на основе добрососедства, взаимного уважения, гуманизма и толерантности».

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал во время выступления на проходящем в Баку 39-м заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС.

Он сказал, что самые большие препятствия для регионального сотрудничества, особенно в пространстве ОЧЭС, — это неразрешенные конфликты: «Для Азербайджана и Армении — это нагорно-карабахский конфликт. Военная оккупация азербайджанских земель не была путем решения и никогда не даст желаемого Арменией политического результата.

Основная позиция Азербайджана опирается на утвержденные и в уставе ОЧЭС международные нормы и принципы, в частности на суверенитет и территориальную целостность государств в рамках признанных на международном уровне границ.

Все еще продолжающаяся оккупация и политика самоизоляции лишает Армению экономического роста и торгового потенциала в регионе. Это также наносит вред попыткам построить общую региональную торговлю с уважением к суверенитету и территориальной целостности друг друга.

Мы надеемся, что при формировании в Армении нового правительства в соответствии с мандатом народа этой страны в будущем году мы должны достичь продвижения и создать хорошую возможность, принести в регион мир, стабильность и прогресс».

Minval.az