В 2019 году планируется организовать пассажирские перевозки по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. В этих целях в первом квартале следующего года в Азербайджан будут доставлены новые спальные вагоны, производства швейцарской Stadler Rail Group.

Как сообщает ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в данный момент осуществляется тестирование пассажирских вагонов по всем параметрам на участке между станциями Донаувёрт и Тройхтлинген в Германии.

Тесты проводятся железными дорогами Германии на 35-километровом участке.

В ходе тестирования предельная скорость вагонов была доведена до 177 км/ч. Испытания осуществляются с участием делегаций от АЖД и Stadler Rail Group.

Minval.az