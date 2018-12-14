В Баку маршрутный автобус насмерть сбил женщину.

Как передает Report, трагедия произошла на автобусной остановке на станции метро «Кёроглу».

58-летний Шукюров Бахруз Алибаба оглу за рулем автобуса марки Daewoo, следовавшего по маршрутной линии №173, сбил Хюрю Джалал гызы Алиеву 1960 г.р. Раненую поместили в городскую клиническую больницу №3. Несмотря на усилия врачей, спасти Х.Алиеву не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 УК.

Отметим, что Х.Алиева работала уборщицей на станции метро «Кёроглу».

Minval.az