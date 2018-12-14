Анкара готова начать операцию в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов (YPG) в случае, если США не выведут их оттуда, заявил в пятницу президент Турции Тайип Эрдоган.

«США нам пообещали, что выведут из Манбиджа террористическую группировку. Но до сих пор не вывели. Тогда мы им открыто сказали, что если вы сами это не сделаете, то мы войдем в Манбидж и сами справимся», — сказал Эрдоган, выступая на конференции представителей высших судебных инстанций стран Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он добавил, что Анкара готова, не теряя времени, начать операцию против YPG в Сирии на востоке от реки Евфрат.

«Со вчерашнего дня мы начали операцию в Ираке. Провели воздушную операцию (против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) в Синджаре, откуда нам постоянно угрожают. И это ещё не все. Мы решительно настроены восстановить покой на востоке от Евфрата. Мы и так сильно опоздали, и не можем терять больше ни дня. Своими действиями в Сирии мы не только защищаем безопасность своей страны, но и покой в регионе», — добавил турецкий лидер.

Minval.az