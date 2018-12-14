Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 14 декабря, принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу, 14 декабря, принял министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/12/14 12:20
Раздел: Азербайджан
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