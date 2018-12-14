Китай при помощи правоохранительных органов Новой Зеландии в пятницу вернул на родину 55-го беглого коррупционера из «красной сотни» Интерпола, им стал бывший вице-председатель Китайской ассоциации автопроизводителей Цзян Лэй, говорится в сообщении центральной комиссии по проверке дисциплины Компартии Китая.

Цзян Лэй занимал должность вице-председатель Китайской ассоциации автопроизводителей и пост главы отделения автомобильной промышленности комитета КНР по содействию международной торговле, когда его заподозрили в причастности к коррупционным преступлениям.

В апреле 2007 года он бежал в Новую Зеландию, в мае того же года прокуратура района Сичэн города Пекин возбудила в его отношении уголовное дело и уже в июне был получен ордер на его арест. В июле того же 2007 года по запросу Китая Интерпол выпустил в отношении Цзян Лэя «красное уведомление» о международном розыске.

В апреле 2015 года Китай начал общенациональную кампанию под названием «Небесная сеть» по поимке за границей беглых коррумпированных чиновников и членов КПК. Власти Китая передали в Интерпол список из 100 наиболее разыскиваемых беглых преступников, подозреваемых в коррупции.

Minval.az