В Баку началось 39-ое заседание Совета министров иностранных дел Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает Report, заседание проходит под председательством главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова.

В нем принимают участие делегации во главе с высокопоставленными официальными лицами стран-членов организации.

В период председательства Азербайджана состоялось 4 заседания министров, включая встречу на уровне глав МИД, 21 заседание тематических рабочих групп и специальных рабочих групп, принят план деятельности ряда рабочих групп (туризм, ИКТ, энергетика). Кроме того было проведено более 10 собраний, учений, семинаров и других мероприятий связанных с ОЧЭС органов.

Председательство в ОЧЭС перейдет от Азербайджана к Болгарии.

Отметим, что ОЧЭС был учрежден по предложению Турции 25 июня 1992 года подписанием Стамбульской декларации. В настоящее время в организацию входят 12 стран: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина. Кроме того 14 государств и 4 организации имеют статус наблюдателя в ОЧЭС.

Minval.az