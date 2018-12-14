Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) начали готовиться к возвращению на аэродромы базирования в Россию, сообщили в Минобороны России.

«Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин поставил задачу — организовать подготовку к перелету к местам постоянного базирования и выполнить его в соответствии с утвержденным решением», — говорится в сообщении.

В понедельник в Венесуэлу по приглашению властей совершили трансатлантический перелет два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62.

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