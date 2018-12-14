Сенат США утвердил посла в Азербайджане.

На должность посла США в Азербайджане утверждена предложенная президентом Дональдом Трампом кандидатура Ирли Литценбергера.

Ирли Литценбергер в различное время занимал должность старшего научного сотрудника в немецком Фонде Маршалла, заместителя начальника миссии США в НАТО, заместителя старшего гражданского представителя НАТО в Афганистане, заместителя начальника миссии в посольстве США в Сербии и заместителя начальника миссии посольства США в Кыргызстане.

Отмечается, что на должность посла США в Армении утверждена предложенная президентом Дональдом Трампом кандидатура Линн Трейси.

Minval.az