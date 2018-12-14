Владимир Путин очень ценит личные отношения Ильхама Алиева, которые позволяют продвигать вперед наше стратегическое партнерство.

Об этом заявил находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Передаю самые добрые пожелания и привет от Владимира Владимировича Путина. Он очень ценит ваши личные отношения, которые позволяют продвигать вперед наше стратегическое партнерство, те договоренности, которые были достигнуты в ходе ваших последних контактов — а за этот год их было уже шесть, как мы посчитали, включая обмен визитами, – они выполняются, и завтрашнее заседание межправительственной комиссии, наверняка, будет способствовать дальнейшему продвижению по тем направлениям, которые вы согласовали. Это и упрощение торговли, и цифровизация бюджетной и налоговой сферы, и транспортное сотрудничество, создание совместных производств, и то, о чем вы сказали — гуманитарные контакты в самых разных областях, включая взаимодействие между регионами России и Азербайджана. Это тоже очень важная сфера нашего сотрудничества. Мы ценим взаимодействие с Азербайджаном на международной арене — в Организации Объединенных Наций, Совете Европы, где сейчас предпринимаются попытки пересмотреть ключевые положения устава этой организации, в котором гарантируются равные права всем странам-членам Совета Европы во всех структурах этой организации. Работаем мы и в ОБСЕ вместе», — заявил Сергей Лавров.

Minval.az