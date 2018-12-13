В Турции задержали троих сотрудников железной дороги после аварии поезда в Анкаре, сообщает «Анадолу».
В работе задержанных якобы были выявлены недочеты, которые могли привести к аварии.
В Турции задержали троих сотрудников железной дороги после аварии поезда в Анкаре, сообщает «Анадолу».
В работе задержанных якобы были выявлены недочеты, которые могли привести к аварии.
Дата: 2018/12/13 23:53
Раздел: Мир
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