Экс-наставник сборной Азербайджана по футболу Игорь Пономарев прокомментировал изданию «Азериспорт» уход Гурбана Гурбанова с поста главного тренера «милли».

«Не могу сказать, что это неожиданность. Это – футбол. Когда нет результата, то тебя в любой момент могут убрать с поста. Тренеров убирают даже тогда, когда результат есть. Так что, как говорится, когда выигрывают – выигрывает команда, а когда проигрывают – проигрывает тренер», — заявил Пономарев.

Напомним, что 8 декабря Исполком АФФА принял решение прервать контракт с Гурбаном Гурбановым.

Minval.az