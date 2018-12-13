Бывший мэр Марнеули Темур Абазов освобожден из здания суда под залог. По информации прокуратуры, судья учел ходатайство стороны защиты о залоге в 10000 лари. Согласно информации издания «Грузия онлайн», мотивом же было названо то, что на данном этапе следствия были допрошены все свидетели по делу и представлены все письменные доказательства, соответственно, судья посчитал, что со стороны Абазова не существует угрозы давления на свидетелей и препятствия следствию и изменил меры пресечения с заключения на залог в 10000 лари.

Напомним, бывший мэр Марнеули Темур Абазов был задержан по факту унизительного и нечеловеческого обращения в отношении гражданина Эльчина Алахвердиева в городе Марнеули в качестве обвиняемого. 14 июня суд приговорил бывшего мэра Марнеули Темура Абазова к предварительному заключению.

6 сентября Темуру Абазову утяжелили обвинение. К предъявленным обвинениям добавилось добыча материала, отображающий личную жизнь, организация, распространение по интернету и в социальных сетях.

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