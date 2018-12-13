Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с бизнесменами выразил опасение, что не сможет найти инвесторов для реализации проекта строительства нового мегаполиса Neom на побережье Красного моря в Саудовской Аравии, инвестиционный потенциал которого оценивается в более чем $500 млрд. Об этом сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на свои источники, передает ТАСС.

«Никто не захочет инвестировать [в проект] многие годы», — привело издание слова принца. Financial Times не уточнила, где и когда происходили переговоры, а также кто из представителей бизнес-кругов на них присутствовал.

Газета полагает, что высказывания Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда стали фактически признанием того, что кризис, спровоцированный убийством саудовского журналиста Джамаля Хашукжи, угрожает планам принца модернизировать консервативное королевство с привлечением иностранного капитала и специалистов. Financial Times отмечает, что после убийства Хашукжи от участия в проекте создания нового мегаполиса из-за возможных репутационных рисков отказались несколько консультантов, включая архитектора Нормана Фостера.

Саудовская Аравия намеревалась приступить к реализации проекта в 2019 году. Предполагалось, что мегаполис расположится на побережье Красного моря и Акабского залива в пограничной с Египтом и Иорданией зоне. Власти королевства собирались построить пять суперсовременных курортных городов и около 50 специализированных туристических центров на еще не тронутой цивилизацией местности, а также сотни небольших туристических «деревень» и объектов, включая 15 зон для любителей дайвинга.

Хашукжи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

Minval.az