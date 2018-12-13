Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с железнодорожной аварии в Анкаре.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме говорится:

«Уважаемый господин президент,

Дорогой Брат,

Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате железнодорожной аварии в Анкаре.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим».

Minval.az