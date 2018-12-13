Начался академический визит делегации Оборонного Колледжа НАТО, расположенного в Риме (Итальянская Республика), в Азербайджан.

Как сообщается на сайте Минобороны, около ста слушателей и преподавателей, представляющих разные страны, ознакомятся с экономикой, географией, культурой, историей, политикой и средой безопасности нашей страны.

В рамках визита гостям, которые посетят различные государственные структуры и высшие учебные заведения, будут представлены брифинги о социально-экономическом развитии, военной мощи Азербайджана и вкладе нашей страны в глобальную безопасность, а также армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

Minval.az