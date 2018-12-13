14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером и ночью местами возможны дожди, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью 6-8, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 65-75 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в отдельных местах прогнозируются дожди, в горных территориях снег, местами туман, западный ветер.

Ночью 4-8, днем 9-13 тепла, в горах ночью 0-4, днем 5-9 градусов тепла.

Minval.az