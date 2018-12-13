Буддийский монах по имени Рахуль Валке погиб в результате нападения дикого леопарда, который набросился на мужчину, когда тот уединенно предавался медитации в лесу Рамдеги в штате Махараштра на западе Индии, пишет в четверг газета Times of India со ссылкой на местные власти.

Как сообщил изданию представитель местной администрации, излюбленное место монаха находилось под одним из деревьев глубоко в лесу, где расположен известный буддийский храм. Сам лес, как отмечает газета, полон диких зверей — о чем мужчину неоднократно предупреждали. Несмотря на это, монах обосновался в Рамдеги и, сведя контакты с внешним миром к минимуму, посвятил себя духовной практике. Очевидцы рассказывают, что несколько раз были свидетелями того, как собратья по вере приносили Валке еду.

Монах прожил в лесу месяц, однако его присутствие не ускользнуло от внимания других, менее дружелюбно настроенных обитателей леса. Издание информирует, что в понедельник, когда он в одиночестве медитировал под своим любимым деревом, на него набросился леопард. До сих пор не установлено, что именно спровоцировало агрессию со стороны дикой кошки. Раны на теле мужчины оказались смертельными. Как отмечается, убитого обнаружили лишь на следующий день.

Minval.az