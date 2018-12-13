«Россия и Азербайджан выстраивают отношения стратегического партнерства, основываясь на принципах равноправия, добрососедства и взаимного уважения».

Об этом говорится в сообщении МИД России по случаю визита главы внешнеполитического ведомства страны Сергея Лаврова в Азербайджан для участия в Совете главы МИД стран Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

«Активно развивается торгово-экономическое и межрегиональное сотрудничество. Важной составляющей российско-азербайджанского взаимодействия остается гуманитарная сфера с акцентом на укрепление доставшегося нам в наследство общего языкового, образовательного и культурного пространства», — говорится в сообщении российского МИД.

Minval.az