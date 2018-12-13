«Роснефть» отказалась от совместных проектов с Иранской национальной нефтяной компанией, пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников, связанных с российской госкомпанией.

По словам одного из собеседников издания, переговоры об иранских проектах были свернуты летом 2018 года в связи с угрозой возобновления американских санкций в отношении Ирана. Санкции были введены в начале ноября.

Другой собеседник «Ведомостей» считает, что от проектов в Иране «Роснефть» решила отказаться в том числе из-за смены стратегии — госкомпания намерена сосредоточиться на работе внутри страны.

Официальные представители «Роснефти» и иранской нефтяной компании от комментариев отказались.

Minval.az