Военные действия Турции на сирийской территории, осуществляемые в одностороннем порядке, неприемлемы, заявил РИА новости представитель Пентагона Шон Робертсон.

США также призвали Анкару провести консультации по этому поводу.

«Односторонние военные действия на северо-востоке Сирии любой стороной вызывают серьезную озабоченность, особенно ввиду того, что американский персонал может присутствовать там или находиться поблизости», — сказал Робертсон.

В среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия намерена в ближайшие дни начать операцию против сил самообороны сирийских курдов (YPG) на восточном берегу Евфрата.

По словам представителя Пентагона, Соединенные Штаты «считают любые подобные действия неприемлемыми».

«Координация и консультация между США и Турцией — единственный способ разрешить имеющиеся в этой сфере обеспокоенности», — подчеркнул он.

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