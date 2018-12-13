Тереза Мэй останется лидером Консервативной партии Великобритании и премьер-министром страны, в среду она смогла выиграть голосование о доверии, проведенное руководящим комитетом партии консерваторов, передает РИА Новости.

В среду утром было объявлено, что глава управляющего комитета партии Грэм Брэди получил необходимое для запуска процедуры вынесения вотума недоверия премьеру количество писем парламентариев, и голосование по вопросу о доверии Терезе Мэй состоялось в тот же день. Поводом для недовольства в партии послужили положения соглашения с ЕС о Brexit, которое предлагала утвердить Мэй. Политический кризис в стране тянется уже некоторое время на фоне приближающейся даты выхода Британии из ЕС — 29 марта 2019 года.

«Результат сегодняшнего голосования таков: премьер обладает доверием партии… За поддержку проголосовали 200 парламентариев, против -117, перевес составил 83 голоса», — сказал Брэди, оглашая результаты голосования в парламенте в среду вечером. Эти слова были встречены овациями и криками одобрения присутствующих.

После краткого объявления парламентарии разошлись довольные результатами и поздравляли друг друга.

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